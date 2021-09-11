«Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ после победы над «Ахматом»

Санкт-Петербург, 11 сентября. «Зенит» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

Петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ, который прошел на стадионе «Газпром Арена». В дебюте встречи счет открыл Вендел. На 33-й минуте Александр Ерохин увеличил преимущество хозяев. После перерыва Мохамед Конате сократил отставание в счете. На 83-й минуте вышедший на замену Малком установил итоговый результат.

Благодаря победе «Зенит» набрал 17 очков и обогнал столичный «Локомотив, возглавив турнирную таблицу РПЛ. «Ахмат» с девятью баллами в активе остался на восьмом месте.

Ранее «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в стартовом матче седьмого тура чемпионата России. Игра завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0. Оба мяча забил гвинеец Франсуа Камано.