«Легко разбежимся»: Марина Федункив призналась, что не хотела отмечать свою свадьбу

Москва, 11 сентября. Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив сыграла пышную свадьбу с молодым возлюбленным Стефано Маджи. Артистка рассказала, почему сомневалась в свадьбе с избранником.

Комедийная актриса Марина Федункив неожиданно отправилась под венец с новым избранником. Возлюбленным звезды оказался итальянец Стефано Маджи, который моложе артистки на 12 лет. Пара сыграла свадьбу с размахом, однако недавно Федункив призналась, что не хотела устраивать пышное торжество. Звезда объяснила в эпизоде шоу «Четыре свадьбы», с чем были связаны ее опасения.

«Если честно, где-то в глубине души я этого хотела, но до конца в это не верила. Было бы проще, если бы мне было 19 лет, когда за спиной нет такого багажа и жизненного опыта. Мы расписались втихую в МФЦ, в масках, чтобы никто не узнал. Думала, если что, так же легко и разбежимся в том же МФЦ. Но мой продюсер меня убедил, что свадьбу нужно играть», — призналась актриса.

Бракосочетание Федункив оказалось роскошным. Среди гостей на свадьбе появились хореограф Николай Цискаридзе, певцы Николай Басков и Сергей Лазарев и другие российские звезды. Кроме того, в Сети появилось видео с торжества артистки, на нем Федункив запечатлели во время поцелуя с женихом, передает издание «Вечерняя Москва».

Недавно одной из самых громких звездных свадеб стало торжество рэпера Моргенштерна. Траурный наряд гостьи торжества Насти Ивлеевой от Chanel больше всех привлек внимание, его оценили в 700 тысяч рублей.