Российские паралимпийцы получат государственные награды

Москва, 11 сентября. Чемпионы и призеры летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио получат государственные награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

XVI летние Паралимпийские игры проходили в Токио в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россия завершила состязания на четвертом месте в общем медальном зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами. Досрочно в зачете победила команда Китая, в активе которой оказались 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медали.

Глава государства 10 сентября поздравил российских олимпийцев и паралимпийцев с успешными выступлениями на состязаниях в Токио. Награждение чемпионов и медалистов Олимпиады состоялось в Кремле 11 сентября.

Президент России Владимир Путин ранее выразил твердую убежденность, что атлеты достойно представят страну на предстоящих Олимпиадах в Пекине и Париже.