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Финансист Митрахович объяснил, как завершение «СП-2» отразится на газовых ценах в ЕС
Экономика
Финансист Митрахович объяснил, как завершение «СП-2» отразится на газовых ценах в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что Вена поддерживает «СП-2». Но не все верили в то, что проект будет завершен, отметил эксперт Станислав Митрахович.

Российская компания «Газпром» со ссылкой на слова председателя правления Алексея Миллера сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». По данным оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, оставались работы по стыковке немецкой секции с датской.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с газетой «Известия» подчеркнул, что ФРГ как сторона, заинтересованная в эксплуатации газопровода, может помочь «Газпрому» получить разрешение на использование 100% мощностей. Но если этого не произойдет, Россию устраивают и поставки на половину мощности.

Кроме того, сам запуск «Северного потока — 2», если и окажет влияние на стоимость газа в ЕС, то весьма незначительное. Цены на голубое топливо пойдут вниз только в том случае, если мощности российского трубопровода будут использоваться полностью.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер ранее заявила, что «СП-2» является плохой сделкой. Таким образом, Соединенные Штаты продолжают критиковать проект даже после его завершения.

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европа северный поток 2 цены на газ
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