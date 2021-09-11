Москва, 11 сентября. Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что Вена поддерживает «СП-2». Но не все верили в то, что проект будет завершен, отметил эксперт Станислав Митрахович.

Российская компания «Газпром» со ссылкой на слова председателя правления Алексея Миллера сообщил о завершении строительства «Северного потока — 2». По данным оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, оставались работы по стыковке немецкой секции с датской.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с газетой «Известия» подчеркнул, что ФРГ как сторона, заинтересованная в эксплуатации газопровода, может помочь «Газпрому» получить разрешение на использование 100% мощностей. Но если этого не произойдет, Россию устраивают и поставки на половину мощности.

Кроме того, сам запуск «Северного потока — 2», если и окажет влияние на стоимость газа в ЕС, то весьма незначительное. Цены на голубое топливо пойдут вниз только в том случае, если мощности российского трубопровода будут использоваться полностью.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер ранее заявила, что «СП-2» является плохой сделкой. Таким образом, Соединенные Штаты продолжают критиковать проект даже после его завершения.