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Военный эксперт Тимошенко предложил решить водный вопрос в Крыму через «СП-2»
Политика
Военный эксперт Тимошенко предложил решить водный вопрос в Крыму через «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Россия может преодолеть вододефицит в Крыму в ближайшее время, уверен военный эксперт Михаил Тимошенко.

Он подсказал хитрый трюк для устранения водной блокады. Эксперт предложил решить вопрос через «Северный поток — 2». Тимошенко таким образом отреагировал на окончание строительства второй нитки трубопровода. Теперь объекту необходимо пройти процедуру сертификации, после чего Россия может начать его использование. Украину беспокоит текущая ситуация, ведь газовый контракт на транспортировку топлива через Киев действует до 2024 года. После истечения сроков государство может остаться без существенной статьи доходов.

Для решения водного вопроса в Крыму Москва должна поставить газовый ультиматум Киеву. Необходимо предложить соседнему государству прекратить блокаду полуострова в обмен на продление транзита голубого топлива, убежден эксперт.

«Меня интересует вопрос: неужели никто из наших, тех, кто ведет переговоры с Украиной, или даже не ведет, а вещает по радио и телевидению, не сказал простецкую вещь: "Хлопцы, мы продолжим прокачивать газ, если вы разблокируете Северо-Крымский канал". Все! Не будет воды в Крыму — не будет газа на Украине», — добавил Тимошенко.

Ранее глава польского МИД Збигнев Рау признал безуспешность попыток противостоять «Северному потоку — 2». Строительство трубопровода завершено, подчеркнул он.

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украина крым Северный поток — 2
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