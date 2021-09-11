Будущее десятков юных беженцев из Афганистана в Катаре остается под вопросом

Доха, 11 сентября. Афганские дети-беженцы, эвакуированные в Катар без сопровождения, сталкиваются с неопределенным будущим, пытаясь преодолеть пережитую травму.

Около 200 юных афганцев, покинувших родные места, прибыли в Доху рейсами из Кабула в последние недели и находятся в специальном центре. В настоящее время о них заботится благотворительная организация Qatar Charity, которая стремится защитить малышей и уберечь от торговцев людьми.

Дети уже освоили новые хобби, такие как футбол, физические упражнения и занятия декоративно-прикладным искусством.

«Очень трудно представить себе травму, которую они пережили. Все они находятся в состоянии шока, аналогичному тому, что мы видели в таких местах, как Ирак или Сирия, с детьми, которые жили в районах ИГ1 («Исламское государство»1, террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.)», — сказал сотрудник службы помощи, который отказался назвать свое имя.

Future uncertain for nearly 200 unaccompanied children who were evacuated to Qatar from Afghanistan after Taliban takeoverhttps://t.co/U1CTpkQk3a — DAILY SABAH (@DailySabah) September 11, 2021

Отчаянное бегство

Примечательно, что некоторые из юных афганцев не могут вспомнить обстоятельства своего внезапного отъезда с родины, другие же дают противоречивые сведения о том, как они оказались в Катаре. Непонятно и то, как они проникли в аэропорт им. Хамида Карзая, а затем сели в самолет, направляющийся в Доху.

Французский полицейский, находившийся у входа в кабульский аэропорт, рассказал, как одна женщина бросила своего ребенка через колючую проволоку в сторону своих соотечественников-спецназовцев, которые затем передали малыша американским медикам.

«Ребенка вылечили и эвакуировали в Доху. Он был действительно крошечным. Его мать просто исчезла в толпе», — добавил сотрудник полиции.

По словам офицера, таких историй было немало. Например, один мужчина подошел к воротам с тремя маленькими сиротами, которых он выдал за своих. Вероятно, он использовал детей, чтобы его пустили. В итоге они также были эвакуированы.

"About 200 uprooted young Afghans arrived in #Qatar aboard flights from #Kabul in recent weeks...They are now being cared for by Qatar Charity who has sought to protect them from prying eyes and keep them out of the reaches of people traffickers."https://t.co/vdCDU3qzim — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) September 11, 2021

Qatar Charity и другие агентства в настоящее время заботятся об афганцах, в основном в возрасте от 8 до 17 лет. Те, кто еще младше, содержатся в отдельном учреждении. Юных беженцев разделили на группы на основании дружбы, возникшей во время сумбурного путешествия.

По словам главы ЮНИСЕФ Генриетты Фор, дети, разлученные со своими родителями, являются одними из самых уязвимых в мире.

«Жизненно важно, чтобы личности детей были быстро идентифицированы, а сами они находились в безопасности во время процесса поиска и воссоединения с семьей», — отметила она.

Now and in the days to come, it is imperative that all parties and the international community join @UNICEF in prioritizing the wellbeing of children inside Afghanistan as well as those who have been evacuated.https://t.co/GF7qOVe0vo — Henrietta H. Fore (@unicefchief) September 7, 2021

Несмотря на то, что Катар предоставил юным афганцам кров, физическую и психологическую помощь, питание и эмоциональное внимание, их будущее находится под большим вопросом.

«В лучшем случае нам удастся найти родственников первой степени, бабушку, тетю, дядю. Но во многих случаях мы, возможно, не сможем этого сделать», — сказал гуманитарный работник на условиях анонимности.

Агентство Qatar Charity создало горячую линию для детей, чтобы они могли позвонить своим родственникам. Тем, у кого вовсе не осталось близких, опекуны должны будут обеспечить уход в долгосрочной перспективе.

Бегство из Кабула

Захват власти радикальным движением «Талибан»1 (запрещен в РФ) вызвал у афганского народа страх перед возвращением к жесткому правлению исламистов в период с 1996 по 2001 год, которое было отмечено публичными казнями, поркой и ампутациями за проступки.

1 сентября стало известно, что США и их союзники вывезли из Афганистана 124 тысячи человек и к 31 августа завершили эвакуационные рейсы. По данным ЮНИСЕФ, около 300 детей прибыли из Афганистана в Катар, Германию и другие страны без сопровождения совершеннолетних.

As I have said from the beginning (I wasn’t guessing or speculating): the most chaotic and incompetent political process by a Western democracy in my lifetimehttps://t.co/83bcZbk3Z2 — Bruno Maçães (@MacaesBruno) September 3, 2021

При этом десятки тысяч афганцев бежали из страны наземным путем. Выходцы из южноазиатского государства устремились в сторону Европы через территории Ирана и Турции. Оказавшись в Малой Азии, незаконные мигранты будут обречены влиться в мир местной теневой экономики, чтобы пробраться в Евросоюз. На этом фоне министр по делам миграции Греции Панагиотис Митаракис заявил, что его страна не намерена становиться калиткой для новой волны беженцев.

Об отказе принимать выходцев из Южной Азии также заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, в стране и так проживает более 40 тысяч афганцев, а больше гостей европейское государство приютить уже не сможет.

Крайне «великодушное» предложение поступило из Эстонии. Премьер-министр этой страны Кая Каллас объявила о готовности Таллина принять аж до 10 беженцев из Афганистана. Так что в целом Евросоюз неоднозначно смотрит на «гостей» из Южной Азии: левые готовы с распростертыми объятиями встретить афганцев, а правые — боятся новой волны нелегалов.

#Estonia to accept 10 Afghan #refugees



▪️Estonia is ready to receive up to 10 people evacuated from #Afghanistan, Estonian Prime Minister Kaja Kallas said on Tuesday.

▪️The number of fleeing Afghans has enormously increased since #Taliban took over Afghanistan. pic.twitter.com/MxwB1uZM34 — EHA News (@eha_news) August 20, 2021

Впрочем, по 20 тысяч афганцев готовы принять Великобритания и Канада. Что касается североамериканской страны, то приоритет будет предоставлен женщинам, активистам и ЛГБТ-сообществу.

Ну и конечно же десятки тысяч беженцев осядут в США, у которых есть моральный долг перед своими коллаборационистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.