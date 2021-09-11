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Шесть гималайских медвежат выпустили в родную тайгу после реабилитации в Приморье
Общество
Шесть гималайских медвежат выпустили в родную тайгу после реабилитации в Приморье
vk.com  /  Центр спасения медвежат-сирот

Владивосток, 11 сентября. Шесть осиротевших гималайских медвежат прошли реабилитацию в Приморском крае. Подросших животных выпустили в родную тайгу.

Гималайские медвежата попали в Межрегиональную общественную организацию «Центр "Тигр"» в начале этого года. Нескольких из них спасли представители охотнадзора и местные жители, а других подкинули к воротам организации. После этого животные-сироты прошли программу реабилитации. Теперь настала пора прощаться с подопечными.

«Пришло время расставаний с нашими любимыми подопечными — самые любимые и волнительные моменты в нашей работе», — отмечается на сайте организации.

Когда детеныши поступили в центр, они весили не более двух килограммов. Теперь каждый из них достиг примерно 20 килограммов. Медвежат выпустили осенью, чтобы они успели привыкнуть к окружающим условиям и стать самостоятельными до прихода зимы.

Сотрудники зоопарка в Новосибирске ранее выпустили на волю четырех самцов аргали. Это редкий вид горных баранов, которые обитают в национальном парке «Сайлюгемский».

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