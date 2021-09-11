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Военнослужащие ЦВО провели в Челябинской области фестиваль «Броня Танкограда — 2021»
Армия
Военнослужащие ЦВО провели в Челябинской области фестиваль «Броня Танкограда — 2021»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Челябинск, 11 сентября. Военнослужащие Центрального военного округа провели в Челябинской области фестиваль «Броня Танкограда — 2021». Мероприятие посетили около 5000 человек, сообщает пресс-служба ЦВО.

Фестиваль развернулся на территории межвидового полигона Центрального военного округа в формате военно-патриотической акции. Гости смогли увидеть фигурное пилотирование танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов Великой Отечественной войны. Мероприятие призвано «подчеркнуть особый вклад предприятий Южного Урала в победу советских войск над немецко-фашистскими захватчиками», говорится в сообщении.

В рамках фестиваля было задействовано свыше 30 современных боевых машин, а также более 20 исторических танков и автомобилей. В организации выставки приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса и военнослужащие танковой дивизии ЦВО.

Ранее сообщалось, что на территории России и Белоруссии развернулись масштабные учения «Запад-2021». В тренировочных мероприятиях задействовано более 290 танков. При этом китайские аналитики объяснили, почему маневры вызвали панику в НАТО, пишет издание Argumenti.ru.

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россия челябинская область цво т-72 броня танкограда-2021
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