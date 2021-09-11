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Перу рекордными темпами теряет леса Амазонии
Весь мир
Перу рекордными темпами теряет леса Амазонии
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Лима, 11 сентября. Уровень обезлесения в Перу в 2020 году достиг 203 тысяч гектаров  — самого высокого показателя за последние 20 лет. Об этом сообщила координатор программы «Право, окружающая среда и природные ресурсы» (DAR) Исабель Гонсалес.

По данным Министерства экологии, в период с 15 марта по 15 мая 2020 года было утрачено 7119 га лесов — на 28,7% меньше, чем в тот же период в 2019 (9981 га).

«С тех пор, казалось, стоило ожидать, что темпы обезлесения в 2020 году будут ниже, чем в предыдущем. Однако, по данным Geobosques, за прошлый год было вырублено 203 тысячи га. Это самая высокая цифра за последние 20 лет, выше, чем 54 тысячи в 2019», — отметила Исабель Гонсалес.

По информации официальной платформы Geobosques, с 2001 по 2020 годы было вырублено 2,6 млн га лесов, причем свыше 77% общего сокращения лесных массивов было зарегистрировано в департаментах Лорето, Сан-Мартин, Укаяли, Хунин, Мадре-де-Дьос и Амасонас.

Министерство экологии сообщает, что 74% обезлесения происходит на территориях с площадью меньше 5 га. По сравнению с 2019 годом, в 2020 вырубка лесов на участках менее 1 га увеличилась на 8%.

Гонсалес утверждает, что автомобильные дороги и внутренние водные пути прямо и косвенно связаны с 62% обезлесения Амазонии.

«Важно улучшить систему управления автодорожной инфраструктурой с акцентом на раннее планирование и разработку проектов строительства дорог, так можно замедлить сокращение лесов», — отметила она.

Эксперт добавила, что несмотря на существенное ухудшение ситуации, региональные власти не разработали план чрезвычайных мер для сдерживания этой тенденции в 2021 и в последующих годах.

Представительница DAR призвала правительство предпринять срочные шаги. Она подчеркнула, что Перу, наряду с Норвегией, Германией и Великобританией, является государством, подписавшим совместную декларацию по данному вопросу, и получает финансирование в размере 200 млн долларов для сокращения уровня обезлесения до 2025 года.

Ранее вице-министр экологии Альфредо Мамани подтвердил приверженность Перу борьбе с уничтожением Амазонии.

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