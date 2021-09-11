Перу рекордными темпами теряет леса Амазонии

Лима, 11 сентября. Уровень обезлесения в Перу в 2020 году достиг 203 тысяч гектаров — самого высокого показателя за последние 20 лет. Об этом сообщила координатор программы «Право, окружающая среда и природные ресурсы» (DAR) Исабель Гонсалес.

По данным Министерства экологии, в период с 15 марта по 15 мая 2020 года было утрачено 7119 га лесов — на 28,7% меньше, чем в тот же период в 2019 (9981 га).

Perú perdió durante el año pasado 203.272 hectáreas de bosques amazónicos, una cifra superior en 54.846 hectáreas a la de 2019, y a las 177.556 hectáreas de 2014, que era, hasta ahora, la más alta de los últimos 20 años, detalló la ... https://t.co/JmZHQS4zZ0 — Análisis Urbano (@AnalisisUrbano) September 10, 2021

«С тех пор, казалось, стоило ожидать, что темпы обезлесения в 2020 году будут ниже, чем в предыдущем. Однако, по данным Geobosques, за прошлый год было вырублено 203 тысячи га. Это самая высокая цифра за последние 20 лет, выше, чем 54 тысячи в 2019», — отметила Исабель Гонсалес.

По информации официальной платформы Geobosques, с 2001 по 2020 годы было вырублено 2,6 млн га лесов, причем свыше 77% общего сокращения лесных массивов было зарегистрировано в департаментах Лорето, Сан-Мартин, Укаяли, Хунин, Мадре-де-Дьос и Амасонас.

???????? Perú perdió más de 200 hectáreas de bosque en el 2020: la tasa más alta de los últimos 20 años



Según el Minam, entre el 15 de marzo y 15 de mayo de 2020, se identificó una deforestación acumulada de 7 119 ha de bosques. https://t.co/DA8ozuBR5s — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2021

Министерство экологии сообщает, что 74% обезлесения происходит на территориях с площадью меньше 5 га. По сравнению с 2019 годом, в 2020 вырубка лесов на участках менее 1 га увеличилась на 8%.

Гонсалес утверждает, что автомобильные дороги и внутренние водные пути прямо и косвенно связаны с 62% обезлесения Амазонии.

«Важно улучшить систему управления автодорожной инфраструктурой с акцентом на раннее планирование и разработку проектов строительства дорог, так можно замедлить сокращение лесов», — отметила она.

Эксперт добавила, что несмотря на существенное ухудшение ситуации, региональные власти не разработали план чрезвычайных мер для сдерживания этой тенденции в 2021 и в последующих годах.

Представительница DAR призвала правительство предпринять срочные шаги. Она подчеркнула, что Перу, наряду с Норвегией, Германией и Великобританией, является государством, подписавшим совместную декларацию по данному вопросу, и получает финансирование в размере 200 млн долларов для сокращения уровня обезлесения до 2025 года.

Ранее вице-министр экологии Альфредо Мамани подтвердил приверженность Перу борьбе с уничтожением Амазонии.