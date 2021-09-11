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Мать и сын погибли в ДТП на трассе в Тюменской области
Происшествия
Мать и сын погибли в ДТП на трассе в Тюменской области
wikimedia.org  /  Roulex 45

Тюмень, 11 сентября. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы в результате опрокидывания иномарки на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск.

Как сообщила начальница управления пропаганды безопасности ГИБДД по региону Анжела Борисова, молодой водитель Toyota Land Cruiser потерял управление транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет. Он, а также его 52-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, погибли.

«В машине на заднем сиденье сидели две девушки — 22 и 16 лет. Предварительно, они не пострадали», — заявили в Госавтоинспекции.

Известно, что водитель внедорожника с семьей ехал из Дагестана. Погибшими оказались мать и ее сын. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Ранее Deita сообщала о паре байкеров, которые получили несовместимые с жизнью травмы, уходя от полицейской погони в районе развязки автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный.

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дтп авария тюмень
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