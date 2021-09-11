«Соляных людей» показали на археологической выставке в Германии

В немецком музее горного дела в Бохуме открылась выставка «Смерть в соли. Археологические раскопки в Персии». Находки соляной шахты Занджана дают представление о том, как древние люди добывали этот белый минерал. Кроме того, именно здесь обнаружили шесть так называемых «соляных людей», которые погибли в результате обрушения сводов пещеры, которое произошло между 400 годом до н. э. и V-VI веком н. э.

В рамках ирано-германского проекта сотрудничества подробно изучаются не только мумии, но и многочисленные органические останки и артефакты, найденные в шахте. В музее можно увидеть древесину, керамику, металлические инструменты, ткани и одежду древних людей. Интерес представляет хорошо сохранившаяся транспортная сумка шахтера, возраст которой более 2500 лет. Кожаный мешок не истлел благодаря окружавшей его в шахте соли. Экспонаты выставки привлекают как национальное, так и международное внимание, а совершить виртуальную 3D-прогулку по выставке может любой желающий на сайте музея.

Перед ирано-немецкой исследовательской группой стоит задача изучить, восстановить и сохранить материал навсегда, ведь это культурное наследие представляет огромную ценность не только для Ирана, но и для всего человечества.