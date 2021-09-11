Португалец Роналду забил в первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Манчестер, 11 сентября. Нападающий Криштиану Роналду сумел отметиться забитым голом в первом матче за «Манчестер Юнайтед» после возвращения в английский клуб.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду 11 сентября проводит первый матч за «Манчестер Юнайтед» с 2009 года. Вернувшийся в АПЛ португальский форвард сумел поразить ворота «Ньюкасла» в игре, которая проходит на стадионе «Олд Траффорд». Роналду забил в добавленное к первому тайму время, открыв счет в матче.

Нападающий сборной Португалии во второй раз в карьере перешел в «Манчестер Юнайтед» в августе. Роналду подписал с английским клубом контракт до 2023 года. Зарплата одного из самых титулованных футболистов мира в «Манчестер Юнайтед» составит 29,1 миллиона евро в год.

Ранее Лионель Месси установил рекорд по количеству голов за южноамериканскую сборную. Аргентинский нападающий оформил хет-трик в игре с Боливией и превзошел достижение легендарного бразильца Пеле.