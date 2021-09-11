Лавров призвал все вовлеченные страны к решению проблемы афганских беженцев

Москва, 11 сентября. Необходимо задействовать усилия всех вовлеченных стран для решения проблемы афганских беженцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что привлечь необходимо те страны, которые допустили гуманитарный кризис в Афганистане. По его словам, последствия весьма тяжелые. Существует общая озабоченность угрозой нарастания потока афганских беженцев, отметил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом аль-Тани.

«Многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения», — добавил Лавров.

Постпредставитель России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что только жители Афганистана могут решить судьбу своей страны, поэтому нужно учитывать их интересы. Дипломат дал такой комментарий на фоне захвата власти движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.