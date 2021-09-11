Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 19:31
19:24
Политика
Захарова призвала жестче отвечать на притеснение российских СМИ за рубежом
19:23
Общество
Живущий в Москве блогер из США Джейкоб сравнил способы экономии русских и американцев
19:22
Экономика
Эксперт Морина спрогнозировала цены на нефть на следующей неделе
19:21
Происшествия
Кадры с места гибели парашютиста в подмосковной Коломне опубликовали в Сети
19:19
Шоу-бизнес
«Один звонок»: певица Гулькина заявила об огромном влиянии Пугачевой на шоу-бизнес
19:19
Экономика
Издание Asharq Al-Awsat пришло к выводу о господстве России в Арктике
19:18
Общество
Журналисты Yahoo News Japan объяснили, как при помощи уксуса снизить уровень сахара в крови
19:18
Общество
Диетолог Нефедова назвала заболевания, при которых не стоит злоупотреблять репчатым луком
19:16
Политика
Байден показал неоднозначный жест на церемонии памяти жертв теракта 11 сентября
19:14
Происшествия
Последствия пожара в колпинской многоэтажке попали на видео
Все новости

Лавров призвал все вовлеченные страны к решению проблемы афганских беженцев
Политика
Лавров призвал все вовлеченные страны к решению проблемы афганских беженцев
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 11 сентября. Необходимо задействовать усилия всех вовлеченных стран для решения проблемы афганских беженцев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что привлечь необходимо те страны, которые допустили гуманитарный кризис в Афганистане. По его словам, последствия весьма тяжелые. Существует общая озабоченность угрозой нарастания потока афганских беженцев, отметил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом аль-Тани.

«Многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения», — добавил Лавров.

Постпредставитель России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что только жители Афганистана могут решить судьбу своей страны, поэтому нужно учитывать их интересы. Дипломат дал такой комментарий на фоне захвата власти движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров призвал все вовлеченные страны к решению проблемы афганских беженцев
беженцы афганистан лавров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru