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Простое русское блюдо из курицы обрело неожиданную популярность в Японии
Общество
Простое русское блюдо из курицы обрело неожиданную популярность в Японии
pixabay.com  /  congerdesign

Токио, 11 сентября. Журналистка Аяко Огуни опубликовала в социальной сети Twitter простой рецепт русского блюда из курицы, который неожиданно стал популярным среди жителей Японии.

Огуни нашла рецепт в книге «Русская кухня в изгнании» за авторством россиян Петра Вайля и Александра Гениса, эмигрировавших в США. Они предложили совершенно простой способ приготовить курицу. Для этого нужно взять больших куска мяса и крупно порезанный лук.

«На дно кастрюли положите маленький кусочек масла, лавровый лист, перец горошком, курицу, лук — ни капли воды! — посолите, поставьте на слабый огонь и уйдите», — написала журналистка в Twitter.

Блюдо необходимо готовить на слабом огне в течение полутора часов, накрыв крышкой. В результате благодаря луку курица становится настолько мягкой, что ее можно есть палочками, отметила Огуни. При этом приготовленное мясо подойдет к любому гарниру.

«На следующий день я открыла Twitter и обомлела. «Просто, но вкусно», «Лук дал так много сока!» — комментариев было очень много. Когда количество ретвитов превысило 15 тысяч, а лайков — 42 тысячи, ко мне начали обращаться из СМИ», — поделилась она в материале для Mainichi Shimbun.

По словам журналистки, впервые книгу с этим рецептом издали в Японии четверть века назад, но вплоть до 2014 года она не пользовалась особым спросом. Однако интерес японской аудитории начал расти, когда выдержки из кулинарного произведения стали появляться в соцсетях. В результате издатель даже решил увеличить тираж.

Американский блогер Джейкоб ранее рассказал, почему после пяти лет проживания в России у него изменились многие вкусовые привычки. Так, например, мужчина отказался от любимых в США сэндвичей, отдав предпочтение простым русским бутербродам.

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япония рецепт русское блюдо
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