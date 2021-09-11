Марию Захарову наградили почетным знаком Союза журналистов России

Москва, 11 сентября. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев наградил официального представителя МИД России Марию Захарову почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Данную награду СЖР вручают российским и иностранным журналистам, руководителям средств массовой информации, а также прочим общественным и политическим деятелям, за содействие укреплению свободы слова и независимости российских медиа.

Захарова сообщила о награждении почетным знаком в своем Telegram-канале. По словам официального представителя МИД России, эта награда оказалась одной из самых важных, которые она когда-либо получала.

Президент РФ Владимир Путин ранее наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио орденами. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.