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Марию Захарову наградили почетным знаком Союза журналистов России
Общество
Марию Захарову наградили почетным знаком Союза журналистов России
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 11 сентября. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев наградил официального представителя МИД России Марию Захарову почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Данную награду СЖР вручают российским и иностранным журналистам, руководителям средств массовой информации, а также прочим общественным и политическим деятелям, за содействие укреплению свободы слова и независимости российских медиа.

Захарова сообщила о награждении почетным знаком в своем Telegram-канале. По словам официального представителя МИД России, эта награда оказалась одной из самых важных, которые она когда-либо получала.

Президент РФ Владимир Путин ранее наградил золотых медалистов Олимпийских игр в Токио орденами. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

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