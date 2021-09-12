Диетолог Анна Белоусова объяснила, как не отравиться тортами и пирожными при покупке

У кондитерских изделий, несмотря на отсутствие пользы и даже очевидный вред, все еще остается армия преданных поклонников. Оно и понятно — побаловать себя изысканным пирожным или хорошим шоколадом сегодня проще простого, ведь всего в изобилии.

Как пишет Роспотребнадзор, известные нам кондитерские изделия делятся на две большие группы: сахаристые, в которых содержится не меньше 20% сахара, и мучные, в составе которых около 25% муки вместе с тем же сахаром. И несмотря на разнообразие видов, всех их объединяет одно — высокая калорийность и легкая усвояемость организмом.

Как оставить в своем рационе подобные лакомства и остаться здоровым и можно ли отравиться любимыми продуктами, мы решили выяснить у врача-диетолога и нутрициолога Анны Белоусовой.

Существует абсолютно точная норма питательных для организма веществ: нам нужно 120 граммов белка и 320 граммов углеводов, чтобы работали такие органы, как головной мозг, поперечно-полосатые мышцы и сердце. Для функционирования им необходима глюкоза, которую можно брать из круп, картофеля, хлеба и макарон, а также любых сладостей — именно это самый быстрый способ ее получения. Которым, говорит доктор, можно аккуратно пользоваться, если у вас есть предиабет и нужно быстро прийти в себя, если упало давление или закружилась голова.

«В отношении вкусняшек нам нужно немного возвращаться во времена Советского Союза, когда торты, эклеры и какие-то дорогие конфеты были к празднику. Сейчас же мы можем купить это каждый день. И если мы очень и очень хотим сладкого, то создаем себе какой-то праздник, пусть это будет день рождения, Новый год, 8 марта, что угодно. Но не ежедневно. Потому что чем больше мы тратим денег на свои удовольствия, тем больше денег мы тратим у врачей», — уверяет Анна Белоусова.

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Чтобы сладкого не хотелось, можно заменить желанную конфету на свежее яблоко и другой фрукт или же выпить сок или компот домашнего приготовления. А вот делать из кондитерских изделий полноценный перекус ни в коем случае не стоит, особенно на работе, где мы окружены стрессом и усталостью.

«По сути дела, сладкое — это никогда не перекус. Тортики, пряники, конфетки, печенье — мы устали, нам нужно взбодриться. Но это лишний вес, кариес и шаг к диабету. Сладкое — это сладкое, это десерт. Вот человек поел, нормально пообедал с салатом, супом и вторым, и если надо — десерт. А если не надо, посидеть и подумать: «А хочу ли я сейчас эту печеньку?» — советует доктор.

Проблемы со стройностью и здоровьем не единственная опасность кондитерских изделий. Некоторые из любимых лакомств, как пишет федеральное ведомство, представляют собой довольно благоприятную среду для размножения микробов, а значит, грозят неприятным пищевым отравлением.

«Печеньки к пищевому отравлению, скорее всего, не приведут. Они могут привести к диарее, потому что много сладкого. Если мы съели пачку сладкого печенья, то у нас ферменты могут с этим не справиться. А вот к пищевому отравлению могут привести кремовые изделия, то есть тортики, эклеры, пирожные, помадки и так далее. Они могут привести к серьезному отравлению, которое будет проявляться тошнотой, тем же поносом, может быть даже повышение температуры», — подчеркивает эксперт.

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В завершение диетолог советует вместо покупки промышленных изделий пробовать готовить любимые сладости дома, ведь так вы будете знать точно, что в них содержится. Однако если вы все же решили приобрести пирожные к чаю в магазине, то с особым вниманием выбирайте товар на полке.

«Если вы что-то купили, допустим, кремовые изделия, и поехали с этим на дачу и простояли в пробке четыре часа, то можете это выбросить. Если купили это в магазине шаговой доступности — посмотрели на срок выработки и срок годности — то принесли и поставили обязательно в холодильник. И если вам в какой-то момент не нравится, например, по запаху или по виду, то [отправляйте] в помойку», — резюмирует Анна Белоусова.

Ранее специалист заявила, что чипсы не навредят здоровью, если съедать порцию в 70 граммов не чаще двух раз в месяц. Каждодневное же употребление закуски может привести к повышению артериального давления, что обернется проблемами со здоровьем.