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Путин прибыл в Псковскую область на церемонию открытия мемориала Александру Невскому

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 18:15
Политика
Путин прибыл в Псковскую область на церемонию открытия мемориала Александру Невскому
Федеральное агентство новостей

Псков, 11 сентября. Президент России Владимир Путин приехал в Псковскую область. Глава государства намерен принять участие в торжественной церемонии на Чудском озере.

Путин будет присутствовать на мероприятии, где откроют мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». Чин освящения композиции проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также церемонию посетят митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), помощник российского лидера Владимир Мединский.

Позже российский лидер планирует встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Олимпийских игр в Токио. Глава государства вручил ордена золотым медалистам, а также серебряному призеру, гимнастке Дине Авериной.

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