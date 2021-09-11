Путин прибыл в Псковскую область на церемонию открытия мемориала Александру Невскому

Псков, 11 сентября. Президент России Владимир Путин приехал в Псковскую область. Глава государства намерен принять участие в торжественной церемонии на Чудском озере.

Путин будет присутствовать на мероприятии, где откроют мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». Чин освящения композиции проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также церемонию посетят митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), помощник российского лидера Владимир Мединский.

Позже российский лидер планирует встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Олимпийских игр в Токио. Глава государства вручил ордена золотым медалистам, а также серебряному призеру, гимнастке Дине Авериной.