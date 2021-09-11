Служба поддержки Apple предупредила о вероятной поломке iPhone

Маунтин-Вью, 11 сентября. Официальные представители американской компании Apple рассказали о потенциальной опасности для камер смартфонов.

Пользователям не стоит использовать iPhone в качестве навигатора, если они передвигаются на мотоцикле. Об этом сообщает портал Ferra.ru со ссылкой на службу поддержки производителя электронных устройств.

Apple объясняет, что мощные высокоамплитудные вибрации могут представлять угрозу для камеры на устройстве. Система оптической стабилизации также может серьезно пострадать. Владельцам мотоциклов предлагается приобрести специализированный чехол для гашения вибрации.

Характеристики iPhone 14 недавно попали в Сеть. Подробностями о новых моделях поделился информатор Джон Проссер.