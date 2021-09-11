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«Невские Новости» опубликовали видео сражения за побережье Балтийского моря на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 18:01
Армия
«Невские Новости» опубликовали видео сражения за побережье Балтийского моря на учениях «Запад-2021»
Невские Новости

Калининград, 11 сентября. Сражение за высадку морского десанта на побережье Балтийского моря состоялось в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Видео с места событий опубликовали в Сети.

Тренировочный бой прошел с участием морпехов Северного флота. Маневры состоялись на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Военнослужащие отработали ведение боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье, передают «Невские Новости».

Для имитации ракетно-бомбовых ударов было заложено свыше тысячи килограммов взрывчатки. Согласно сценарию маневров, морпехи Северного флота должны были захватить плацдарм и обеспечить высадку десанта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на учениях «Запад-2021» впервые применили робототехнические комплексы «Платформа-М». Они помогли уничтожить силы «боевиков» в городских условиях, передает «Царьград».

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военные учения балтийское море запад-2021
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