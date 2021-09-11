Волейболистам сборной Украины заплатят крупную премию за победу над Россией на ЧЕ

Гданьск, 11 сентября. Мужская сборной Украины по волейболу получит большие премиальные, если обыграет российскую национальную команду в матче плей-офф чемпионата Европы.

Пресс-служба Федерации волейбола Украины (ФВУ) на странице в Facebook сообщила, что национальная команда получит 10 миллионов гривен призовых, если одержит победу над Россией в матче 1/8 финала континентального первенства. Премиальные спортсменам заплатят партнеры и спонсоры.

Матч сборных России и Украины пройдет в Гданьске 11 сентября. Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Минувшим летом сборная России стала серебряным призером летних Олимпийских игр в Токио.

Ранее волейболисты российской сборной одержали победу над Северной Македонией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Туомаса Саммельвуо.