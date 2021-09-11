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Адмирал ВМС США Ставридис назвал возможные причины гибели западного мира к 2034 году
Армия
Адмирал ВМС США Ставридис назвал возможные причины гибели западного мира к 2034 году
Global Look Press  /  Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 11 сентября. Экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис полгода назад опубликовал книгу, в которой предрек гибель западного мира в 2034 году.

Книга «Год 2034: Роман о Следующей мировой войне» наделала много шума в США. Автор уверен, что военный конфликт произойдет после серии инцидентов с кораблями КНР в Южно-Китайском море. Именно после этого две мощные державы начнут свое противостояние.

Адмирал ВМС США уверен, что сотни миллиардов долларов, хорошее вооружение и даже мужество американских военных не помогут Соединенным Штатам преодолеть коалицию Китая, России и Ирана. Вашингтон неизбежно потерпит поражение.

«С каждым годом отставание Китая от США сокращается, а в ряде отраслей Поднебесная уже опережает Америку», — рассказывает Ставридис.

Мнение генерала разделяют и западные аналитические центры. Военные специалисты уверены, что главной причиной прямого конфликта США и Китая может стать спор за территорию, например, острова Спратли. Через Южно-Китайское море проходит 40% мировых перевозок сжиженного природного газа. Также на перекройку этих территориальных вод претендуют и два прямых союзника США — Филиппины и Тайвань. Суверенитет любой из стран над островами даст ей контроль над 400 000 квадратных километров акватории Южно-Китайского моря. Таким образом государство «возьмет за горло» не только США, но и важнейшие торговые маршруты мира.

Ранее Ставридис заявил, что США не будут вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной. Военные ВС РФ быстро сокрушат украинцев, поэтому НАТО не успеет прийти на помощь, цитирует американского военачальника «Царьград».

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