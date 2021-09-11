Угрозу Парижскому соглашению по климату нашли в подорожании солнечных панелей

Москва, 11 сентября. Реализации Парижского соглашения по климату может помешать рост цен на солнечные панели. Производители могут отказаться от наращивания производственных мощностей.

Отчет аналитической компании Rystad Energy показал, что подорожание установок может замедлить переход на чистую энергию, которая необходима для сдерживания изменений климата, сообщает Bloomberg. Аналитики подсчитали, что стоимость солнечных панелей выросла на 16% по причине подорожания поликремния и серебра. Ситуация также усугубляется ограничениями, введенными на фоне распространения коронавирусной инфекции. Они привели к резкому удорожанию ключевых сырьевых материалов.

Из-за более высоких цен рост спроса на солнечные панели, вероятно, будет ограничен в ближайшие несколько лет. По этой причине поставщики будут сдерживать наращивание производственных мощностей, пишет РБК.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее представило квартальный отчет, где сообщается о резком увеличении запасов высокообогащенного урана в Иране.