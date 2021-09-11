Кулеба подтвердил, что Украину «держат на крючке» вступления в Евросоюз

Киев, 11 сентября. Процесс вступления Украины в Евросоюз затягивается. Об этом высказался министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины пожаловался на усталость от процесса вступления государства в ЕС. По его словам, страну держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду.

«Не Украина не готова к пути в Европейский союз, а ЕС не готов принимать Украину», — пояснил дипломат.

Кулеба добавил, что отношения Киева с Брюсселем выглядят как «стратегическая неопределенность». Вступление в ЕС является не техническим, но политическим вопросом. Украина спрашивает, что ей сделать ради членства в Евросоюзе. Однако ответа не следует, а только призыв работать дальше, возмутился министр.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее выступила на форуме в Киеве. Политик подчеркнула, что Украину и Евросоюз разделяют «несколько световых лет». Киеву необходимо выполнить Копенгагенские критерии, отметила Кальюлайд.