Культуролог Пархоменко назвал причины и последствия «коронавирусных» теорий заговора

Одной из серьезных проблем последних дней стало противоборство так называемых «ваксеров» (сторонников необходимости вакцинироваться) и «антиваксеров» (или «антипрививочников»), придерживающихся противоположного мнения на этот счет. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

По его словам, противников вакцинации нельзя «сваливать в одну кучу»: некоторые из них считают, что от природы обладают сильным иммунитетом, а потому лучше и «естественнее» будет переболеть без прививок. Другие не принимают проблему пандемии всерьез, а третьи — убеждены, что нужно подождать, пока вакцины пройдут все тесты. Среди них собеседник ФАН выделяет группу, которую характеризует как «конспирологов», которые строят вокруг вакцин так называемые теории заговоров.

«Эти теории, как следует из названия, в основном строятся на допущении существования глобального обмана, организованного той или иной группой влиятельных и могущественных лиц, действующих тайно, но обладающих огромными ресурсами и возможностями, — заявил Пархоменко. — При этом сферой обмана может быть любое устоявшееся мнение и парадигма, которые считаются конспирологами реализацией частных интересов тайных влиятельных групп».

Как явление теории заговоров, безусловно, являются продуктом современности, подчеркнул культуролог.

«А именно периодом создания новых метамифологий или же метанарративов, — продолжил он. — В данном случае я использую этот термин французского философа Жана-Франсуа Лиотара, использованного впервые в его произведении «Состояние постмодерна». Метанарратив (или метарассказ) — это любая универсальная объяснительная модель, через которую может быть составлено некое целостное законченное мировоззрение. Например, этим термином можно назвать религии или ту или иную научную парадигму».

Эксперт добавил, что «эпоха постмодерна» по Лиотару характеризуется кризисом метарассказов, когда каждый из них начинает терять свой авторитет, массово оспариваться и деконструироваться. Таким образом, продолжил собеседник ФАН, идеальное состояние лиотаровского постмодерна — это полный агностицим, то есть отсутствие четкой уверенности в абсолютной истинности чего-либо.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Но если где-то массово деконструируются старые модели, то, как показывает практика, на их обломках сразу же выстраиваются новые, — заявил Пархоменко. — Например, мало кто из современных людей мог получить эмпирический опыт наблюдения формы Земли, и на этой почве появилась конспирология о заговоре всех вовлеченных в индустрию освоения космоса с целью утаивания ими некой реальной правды. Так появилась набравшая сегодня популярность теория плоской земли».

По словам культуролога, история с «плоскоземельщиками» как явление необычной формы современного дискурса очень интересна. Однако, продолжил он, есть примеры, касающиеся более серьезных вопросов, иногда напрямую связанных с жизнями людей.

«Например, существует теория, отрицающая существование вируса иммунодефицита человека, — заметил эксперт. — И в рамках этой истории есть примеры людей, которые отказывались от лечения и умирали. Следует отметить, что на тему теории о несуществовании ВИЧ публично рассуждал известный российский журналист и телеведущий Александр Гордон».

Этот гипотетический период создания новых метанарративов на обломках потери авторитета старых можно условно назвать «эпохой новой наивности», добавил собеседник ФАН. По его словам, данный термин предположительно принадлежит Даниилу Дондурею.

«Лично я его слышал от доктора философии Ивана Борисовича Микиртумова, — вспомнил Пархоменко. — Важным нюансом является то, что новые метамифы после деконструкции старых строятся уже с минимальным уровнем их критической оценки и анализа. Маятник как бы поворачивается в обратном направлении, и после предельного и дотошного скептицизма и критики старых метанарративов новые принимаются с большой долей наивности. Идеологический вакуум старых мифов слишком легко и быстро заполняется новыми».

Что же касается последних конспирологических тенденций, связанных с пандемией коронавируса, то относительно них культуролог делает важное уточнение.

«Как я уже говорил, среди противников вакцинации стоит строго выделять представителей разных взглядов, — заметил он. — Ведь среди них есть и те, кто ссылается на объективные факты о том, что тестирование ряда вакцин еще не прошло все этапы. Нас же интересует феномен большого ряда людей, которые рассуждают о заговоре, в рамках которого вакцинация имеет совершенно иную цель, нежели борьба с пандемией. Среди них есть и те, кто объявляет сам вирус либо несуществующим, либо искусственно созданным с целью провести вакцинацию, во время которой в человека будут введены либо некие микрочипы или определенный состав, который изменит его ДНК и за счет этого стерилизует или убьет через определенное время (либо же сделает его послушным или как-то еще поменяет его личность)».

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что вокруг истории с чипированием уже набрали обороты целые комплексные мифологемы, в которые вписаны, например, вышки 5G, через которые неким образом будет осуществляться воздействие на вакцинированных. Собеседник ФАН вспомнил и о том, как виртуозно была вписана в конспирологический дискурс личность миллиардера Билла Гейтса, который публично известен своей озабоченностью проблемами эпидемий и доступностью вакцин.

«Здесь возникает вопрос: почему эти новые мифы побеждают авторитет академической науки? — недоумевает Пархоменко. — Моя версия этой проблемы базируется на философских гипотезах Лиотара и последующей концепции «новой наивности». Мода на недоверие современной медицине и поиск в ней различных заговоров в глазах ряда людей уронили ее авторитет».

Новые же конспирологические теории, по мнению культуролога, слишком быстро приобретают популярность — и в этом, продолжил он, есть немалая заслуга известных публичных деятелей.

«Так или иначе, но то, что мы наблюдаем, — это своего рода идеологическая борьба, — подытожил эксперт. — Чтобы ее выиграть и вновь вернуть примат авторитета медицинских наук над теориями заговора, нужно всерьез анализировать последние и исправлять ошибки, из-за которых к официальной медицине могло возникнуть подобное идеологическое недоверие».

Ранее президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот заявил, что Запад «положит в землю» народы Прибалтики.