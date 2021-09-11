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Политолог Рудаков указал на скрытую предпосылку к выходу Польши из Евросоюза
Общество
Политолог Рудаков указал на скрытую предпосылку к выходу Польши из Евросоюза
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Польша может выйти из состава Евросоюза, поскольку политики порой становятся заложниками собственной риторики. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Эксперт оценил заявление главы парламентской фракции правящей в Польше партии «Право и справедливость», что из-за давления со стороны Брюсселя на польскую судебную систему Варшава (по примеру Лондона) может покинуть ЕС.

«Прежде всего, нужно иметь в виду, что в Восточной Европе, в таких странах, как Венгрия, Польша, достаточно сильны антибрюссельские настроения. Это связано с тем, что культурные ценности местных жителей в значительной степени близки к тому, что дорого для жителей России. Настроения широких масс населения — фактор, с которым приходится считаться политикам», — сообщил специалист.

Александр Рудаков также указал на опасное сочетание факторов, возникшее в данной ситуации.

«С одной стороны, лидеры правящей партии «Право и справедливость» не рассматривают всерьез сценарий выхода из Евросоюза. Подобные их заявления, по сути, повышение ставок в некой риторической игре. С другой стороны, есть объективные настроения миллионов поляков, которые ощущают разрыв между собственными ценностями и теми, которые навязывает евробюрократия», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Рудаков указал на скрытую предпосылку к выходу Польши из Евросоюза
pixabay.com  / 

В завершение он добавил, что и Лондон в свое время на самом деле не планировал выходить из ЕС, однако последнее слово осталось именно за жителями Великобритании.

«Законы политической жизни таковы, что политики порой становятся заложниками собственной риторики. В этой ситуации им приходится отвечать за свои слова перед избирателями. Именно по таким законам разворачивалась история с Brexit. Совершенно не исключено, что в перспективе именно по этой же модели могут происходить и определенные процессы в Восточной Европе», — заключил специалист ЭИСИ.

Ранее Александр Рудаков в беседе с ФАН объяснил небывалое падение рейтинга правящей партии в Германии. По его словам, одной из причин стали действия лидеров избирательного списка объединения Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

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евросоюз польша политолог рудаков
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