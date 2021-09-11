Политолог объяснил причины крушения планов США на Ближнем Востоке

Вашингтон, 11 сентября. Вывод американских войск из Афганистана, который состоялся всего за несколько дней до 20-й годовщины терактов 11 сентября, заставил американское общество вновь задавать неудобные вопросы власти. Граждане США пытаются понять, почему так закончилась их война против терроризма, которая в течение последних 20 лет велась в далеком Афганистане и стоила жизней и здоровья тысяч американских солдат и бесчисленного множества афганцев, многие из которых сотрудничали с Соединенными Штатами, но были в итоге выброшены как отработанный материал.

«Маленькая победоносная война», которую США начали в далеком 2001 году оказалась не «маленькой» и совсем не победоносной. Американский контингент смог покинуть Афганистан фактически с разрешения боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые уже к середине августа контролировали практически всю территорию страны, включая столицу Кабул — тех самых боевиков «Талибана», против которого 20 лет сражались американцы и возглавляемая ими международная коалиция. Лояльные Вашингтону афганское правительство и армия сдавались быстрее, чем силы США успевали покидать подконтрольные официальным властям регионы.

Инкубатор терроризма

«Талибан» — не единственная группировка, которую не смогли уничтожить США. «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), которая считают организатором терактов 11 сентября, прекрасно себя чувствует в Африке, на Аравийском полуострове и в Индии.

Федеральное агентство новостей /

Во время войны с международным терроризмом под носом у американцев возникли и распространились далеко за пределами региона новые группировки — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1 и ее многочисленные региональные ответвления. Пока США вели свою «борьбу», десятки тысяч террористов захватывали Ирак и Сирию, вели успешные боевые действия в Ливии и Египте, совершали преступления в Нигерии и Сомали. Лишь вмешательство России, Ирана и ряда других стран смогло предотвратить распространение терроризма.

США же предпочли бросить ношу, оказавшуюся им не по силам, предоставляя возможность другим расхлебывать ту кашу, которую они заварили на Ближнем Востоке. В связи с этим заявления президента Джо Байдена о том, что США выполнили в Афганистане те задачи, которые ставили, выглядят нелепо и цинично.

Политолог Владимир Можегов поделился с международной редакцией ФАН своим мнением относительно 20-летней политики США в регионе и объяснил распространение террористических группировок, с которыми все это время «воевали» Соединенные Штаты.

facebook.com / владимир можегов

«Борьба с терроризмом не была основной целью американской политики ни в 2001 году, ни в последующие годы. При власти в США находились неоконсерваторы: в их руках был и Белый дом, и Пентагон, и ЦРУ. Джордж Буш представлял собой скорее прикрытие для их деятельности: главная власть была сосредоточена у министра обороны Рамсфельда и вице-президента Чейни. Их руками была развернута операция в Афганистане и Ираке, в ходе которой не скрывалась цель — перестройка всего Ближнего Востока. И не только Ближнего Востока — мира в целом, но прежде всего ближневосточного региона. Была поставлена цель уничтожить, прежде всего, Ирак, Иран, Сирию, Египет — все, как они говорили, «тоталитарные режимы». В чем они потерпели полный провал: американцы увязли в Ираке, потом возникло ИГ1. При этом еще необходимо разобраться в том, насколько неоконы связаны с зарождением ИГ, потому что там очень много вопросов».

Американист уверен, что нынешние проблемы США — во многом бумеранг той безответственной политики, которую американские властные круги вели последние десятилетия, не сдерживаемые рамками морали и международного права.

«Почему терроризм расползается по миру? Потому, что это во многом выгодно. Это такая страшилка, благодаря которой можно вести маленькие победоносные войны по всему миру, чем США эти 20 лет и занимались. Сейчас мы наблюдаем фиаско этой политики. К этому привело неумение рассчитать силы. Американскую военную машину оседлали совершенно неадекватные люди, которые не имели ни малейших представлений о том, как устроены те страны, которые они хотели переформатировать. Рассчитывали решить все свои проблемы лихим кавалерийским наскоком и в итоге оказались там, где и оказались».

1 Организация запрещена на территории РФ.