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Fakt: Россия продемонстрирует возможности новейших боевых машин на учениях «Запад-2021»
Армия
Fakt: Россия продемонстрирует возможности новейших боевых машин на учениях «Запад-2021»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Варшава, 11 сентября. Россия задействует на стратегических учениях «Запад-2021» новейшие образцы боевой техники, которые удивят наблюдателей. Об этом сообщили аналитики из Польши.

Обозреватели польского издания Fakt в своем материале пишут, что масштабные совместные маневры РФ и Белоруссии стартовали 10 сентября. Как передает «ПолитРоссия», в них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих, задействовано 80 воздушных аппаратов, 290 танков, 15 кораблей, а также другая боевая техника.

Эксперты отмечают, что на учениях военные продемонстрируют большое количество уникальных военных машин, чьи возможности вызывают восхищение у наблюдателей во всем мире. Среди них, например, боевые роботы «Уран-9», которые предназначены для защиты складов, заправочных станций, узлов связи и командных пунктов. Кроме того, они будут заниматься слежкой за противником при помощи оптико-электронных систем.

Также военные задействуют на учениях уникальную машину огневой поддержки танков «Терминатор». Польские аналитики уверены, что российская армия проверит ее возможности в масштабных наступательных и оборонительных операциях, в городской среде и в условиях блокирования диверсионных групп. Специалисты напоминают, что российские «Терминаторы» представляет собой бронемашину на танковом шасси, вооруженную двумя 30-мм автопушками и четырьмя пусковыми установками ПТУР «Атака». Эксперты отмечают, что ВС России, вероятно, покажут еще множество других впечатляющих вооружений.

Ранее сообщалось, что робототехнические комплексы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021». Они помогли уничтожить силы условного противника в городских условиях и расчистили проход через минные поля, передает «Царьград».

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россия польша вооружения запад-2021
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