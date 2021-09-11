Мачеха Моргенштерна боится, что рэпер повторит судьбу покойного отца

Москва, 11 сентября. Рэпер Алишер Моргенштерн вырос без участия родного отца Тагира Валева, который оставил семью ради другой женщины. Вдова отца звезды Татьяна сообщила, что боится за артиста.

Эпатажный рэпер Алишер Моргенштерн регулярно удивляет зрителей экстравагантными поступками и скандальным творчеством. Всего за прошлый год артист заработал 1,5 млн долларов, однако его жизнь не всегда была беззаботной. Так, в детстве музыкант воспитывался отчимом — родной отец Тагир Валеев ушел из семьи ради новой избранницы Татьяны и позже скончался. Вдова отца артиста предпочитает вести тихую жизнь, однако недавно она согласилась побеседовать с журналистами о пасынке. Она призналась сайту kp.ru, что волнуется о будущем рэпера.

«Иногда я думаю о том, что Алишеру не хватало отцовского внимания, именно поэтому он делал то, что делал. Дурные привычки у него еще в школе появились. Я не знаю, что на самом деле было причиной <…> Мы правда боимся за Алишера. В голову лезут жуткие мысли, что он повторит судьбу отца», — призналась мачеха артиста.

Валеева уверена, что косвенной причиной смерти ее мужа был алкоголь. По мнению вдовы, так он проявлял тягу к саморазрушению, которую мог унаследовать его знаменитый сын. При этом мачеха звезды не волнуется за его сводного брата — тот никогда не показывал тяги к алкоголю, передает издание «Дни.ру».

Недавно Моргенштерн решил остепениться и женился на блогере Диларе Зинатуллиной. Свадьба была омрачена появлением полиции — правоохранители появились на теплоходе после жалобы на шумную вечеринку, сообщает «Мир24».

Ранее представитель общественной палаты Александр Малькевич прокомментировал иск против Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества считает неправильным сотрудничество брендов с осужденным артистом.