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Токсиколог Тимаков назвал возможные причины массового отравления арбузом в Москве
Общество
Токсиколог Тимаков назвал возможные причины массового отравления арбузом в Москве
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Российский врач-токсиколог Евгений Тимаков предположил, из-за чего москвичи могли массово отравиться арбузом.

Специалист выдвинул две версии происходящего. Так, по словам Тимакова, горожане могли пострадать из-за съеденных плодов с химическими примесями.

Также не исключено, что потребители стали жертвами продуманной диверсии со стороны конкурентов торговой сети. Кроме того, арбуз мог быть поражен грибковыми инфекциями.

«Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись. Арбуз — ягода, которая все высасывает из почвы, и плохое, и хорошее», — объяснил токсиколог в интервью РЕН ТВ.

Главная опасность состоит в том, что отравленный арбуз по вкусу не всегда отличается от качественного товара. Именно поэтому перед покупкой следует внимательно осмотреть плод на отсутствие вмятин и признаков гниения, резюмировал эксперт.

Руководство «Магнита» на Совхозной улице и в других магазинах сети региона уже сняло партию арбузов с продажи. Точная причина отравлений на данный момент устанавливается.

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отравление арбуз химия
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