Женская сборная России по пляжному футболу стала финалистом Евролиги

Фигейра-да-Фош, 11 сентября. Российская женская сборная по пляжному футболу вышла в финал Евролиги. Престижный турнир проходит в Португалии.

Женская сборная России по пляжному футболу одержала третью победу в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу. Матч с Испанией закончился со счетом 4:0 в пользу спортсменок из РФ. Забитыми мячами отметились Наталья Зайцева, Анна Акылбаева и Яна Зубрилова, оформившая дубль.

Российская национальная команда набрала девять очков в турнирной таблице группы A и стала финалистом Евролиги. Ее соперник по следующему матчу определится позже. Участие в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу принимают восемь национальных команд.

Ранее сборная России по футболу в 12-й раз выиграла Кубок Легенд имени Константина Еременко. Финальный матч турнира закончился победой хозяев со счетом 13:8.