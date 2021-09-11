«Благие намерения»: Почему теракт 11 сентября — не случайность, а закономерность

Башни-близнецы Всемирного торгового центра уже 20 лет являются символами последствий распространения терроризма. В 2001 году мир содрогнулся от осознания того, к чему может привести идеологический беспредел и ошибки большой политики.

Утром 11 сентября 2001 года ничего не подозревающие люди выходят на работу. В бизнес-центрах на тот момент находятся 17 400 человек. В 8:00 из аэропорта Логан вылетает самолет, угнанный боевиками запрещенной на территории РФ террористической организации «Аль-Каида». Уже через 46 минут он врежется в один из небоскребов.

Начинается паника. Люди на скорости 250 километров в час вылетают из окон верхних этажей здания. Спустя 15 минут соседнюю башню таранит еще один самолет. Через 35 минут атакован Пентагон. Еще через 20 — захваченный террористами авиарейс 93 падает в безлюдной местности, не достигнув своей цели. Сообщается, что он должен был врезаться в Белый дом или Капитолий.

Эти несколько часов стали одними из самых страшных в истории Америки. Почти 3000 погибших из 91 государства. Опознать удалось только 1647 человек, идентификация останков продолжается до сих пор.

Причины трагедии начали обрастать десятками теорий. Основная версия — атаку спланировали члены «Аль-Каиды», как часть компании против США и их негативного влияния на исламский мир.

Руководителем операции был признан основатель террористической организации Усама бен Ладен. Боевика не могли привлечь к ответственности долгих десять лет — он был ликвидирован спецназом только в 2011 году.

Многие обвиняют в теракте правительство США. Во время опроса мирового общественного мнения в 2008 году 15% граждан заявили, что атаку спланировали в Белом доме. Некоторые утверждают, что власти буквально управляли самолетами, другие — что политики осознанно отказались препятствовать деятельности террористов.

Есть еще ряд популярных теорий. Некоторые ученые говорят, что башни-близнецы были уничтожены контролируемым взрывом, а не авиалайнерами. Однако, кто именно подложил бомбы в конструкцию, не сообщают.

Еще один камень в огород правительства США — существующая теория о том, что именно американский истребитель сбил рейс 93, упавший в Пенсильвании. В качестве доказательства приводят неестественное положение обломков.

Следующие 20 лет Вашингтон пытался «обелить» свою репутацию и развернуть масштабную антитеррористическую деятельность. Однако ее итоги являются спорными.

Например, результаты войны в Ираке, которая была развязана якобы как часть борьбы с радикальными течениями и «Аль-Каидой». Вместо истребления боевиков — сотни тысяч погибших мирных жителей. А терроризм как был, так и остался. Журналист Мэтт Тейби назвал затяжной конфликт «началом истории падения Америки».

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев ранее подметил, что США удается бороться с терроризмом лишь внутри своей страны. Однако в масштабах мира проблема не то, что не решена, а наоборот — непрерывно усугубляется.

Если уйти в историю, то и сама «Аль-Каида» была основана в ответ на противоправные действия США на Ближнем Востоке. А экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд уверен, что возникновение запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство» было спровоцировано вторжением Вашингтона в Ирак.

Чтобы оценить последние результаты борьбы США с терроризмом, достаточно посмотреть на текущую ситуацию в Афганистане, где Штаты тоже проводили военную операцию по борьбе с радикалами. К власти в республике пришли боевики запрещенного на территории РФ движения «Талибан», а недавний теракт в Кабуле унес жизни 200 человек. Остается только гадать, к каким трагедиям еще могут привести благие намерения Вашингтона.