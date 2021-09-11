Глава МАГАТЭ посетит Иран на фоне зашедших в тупик переговоров по ядерной сделке

Тегеран, 11 сентября. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Иран для встречи с главой Организации по атомной энергии Исламской республики Мохаммадом Эслами. Основной целью поездки является урегулирование противоречий между Тегераном и странами Запада для возобновления дальнейших переговоров по ядерной сделке.

Глава организации должен прибыть в иранскую столицу утром 12 сентября. Его визит состоится незадолго до заседания Совета управляющих МАГАТЭ, который пройдет на следующей неделе.

Ранее, 8 сентября, агентство в своем отчете отметило, что Иран значительно увеличил запасы высокообогащенного урана за последние три месяца. Согласно представленной информации, количество ядерного топлива с уровнем обогащения до 60% возросло с 2,4 кг до 10 кг, а вещества с чистотой около 20% — с 63 до 84 кг.

Также руководство МАГАТЭ подвергло Тегеран критике за то, что он до сих пор не дал объяснений по поводу следов урана на нескольких незаявленных объектах, а также продолжает создавать препятствия для контроля над своей ядерной программой, ограничив доступ инспекторов агентства к данным мониторинговых систем.

IAEA says Iran is stonewalling as talks on nuclear deal hang in balance https://t.co/GZRdX3LbRS — Amir R. Bolurchi (@ablrchi) September 9, 2021

С января текущего года Иран на фоне обострения отношений с США начал постепенно повышать уровень обогащения урана. После этого Соединенные Штаты предложили провести переговоры по возвращению к условиям ядерной сделки, из которой Вашингтон вышел в 2018 году по инициативе экс-президента страны Дональда Трампа. После завершения шестого раунда в конце июня Тегеран сообщил о приостановке диалога до вступления в должность нового правительства республики во главе с президентом Эбрахимом Раиси. В конце августа члены новой иранской администрации заявили, что очередная встреча в Вене состоится не ранее чем через несколько месяцев.

Это вызвало обеспокоенность у мирового сообщества, и многие страны призвали Тегеран вернуться за стол переговоров, которые предполагают снятие антииранских санкций в обмен на снижение уровня обогащения до 3,67%. С таким заявлением выступил, например, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что диалог должен возобновиться с той же позиции, которой стороны достигли в ходе шестого раунда, и призвал участников не пересматривать уже достигнутые договоренности, назвав это контрпродуктивным.