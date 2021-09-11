Полина Гагарина представила публике возлюбленную сына

Москва, 11 сентября. Певица Полина Гагарина пришла в гости на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Для появление на публике она выбрала дерзкий образ: черный корсет на шнуровке и латексные леггинсы. При этом звезда заявила, что не очень комфортно чувствует себя в этом наряде, пишет журнал «Лиза». «Мне неудобно, если честно», — призналась она.

Певица также отметила, что в студии программы находится и ее 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Наследник прибыл на съемки передачи вместе с девушкой, имя которой решили оставить в секрете.

«Сын за лето возмужал. У него появилась прекрасная девушка. Она сидит здесь», — заявила ведущая и показала в зале на влюбленную парочку.

Полина Гагарина считает, что к детям, несмотря на их возраст, необходимо относиться, как к взрослым людям.

«Мы с ним все время разговариваем об институте. Обсуждаем, в какую сторону ему интересно развиваться: филология, журналистика или политика. Мы бесконечно ведем разговоры. И вдруг вечером, когда я пришла после концерта, как всегда в бессознательном состоянии, сын начал доставать книжки, которые принес из школы. И там написано: «8 класс». Он только в восьмой перешел. А у меня было полное ощущение, что сын учится в 11-м классе», — поделилась певица.

Ранее звезда призналась, как обманула подписчиков в том, что трюк в видеоклипе выполнила сама, а не каскадер.