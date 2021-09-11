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Внутреннее авиасообщение восстановили в Афганистане

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 17:53
Общество
Внутреннее авиасообщение восстановили в Афганистане
Global Look Press  /  Marcos CebriÃ°N/Keystone Press Agency

Кабул, 11 сентября. Внутреннее авиационное сообщение удалось возобновить на территории Афганистана.

Об этом сообщил глава администрации аэропорта в Кабуле Абдул Хади Хамдан. Международное авиасообщение планируют восстановить в течение нескольких суток. В настоящее время специалисты проводят работу по возвращению нормального функционирования воздушной гавани в столице Афганистана. Кроме того, уже удалось восстановить работу пограничных служб.

Посол Катара в Кабуле Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри ранее подтвердил информацию о восстановлении внутреннего авиасообщения в Афганистане. Из Кабула уже отправились два самолета в Мазари-Шариф и Кандагар.

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