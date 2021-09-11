Внутреннее авиасообщение восстановили в Афганистане

Кабул, 11 сентября. Внутреннее авиационное сообщение удалось возобновить на территории Афганистана.

Об этом сообщил глава администрации аэропорта в Кабуле Абдул Хади Хамдан. Международное авиасообщение планируют восстановить в течение нескольких суток. В настоящее время специалисты проводят работу по возвращению нормального функционирования воздушной гавани в столице Афганистана. Кроме того, уже удалось восстановить работу пограничных служб.

Посол Катара в Кабуле Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри ранее подтвердил информацию о восстановлении внутреннего авиасообщения в Афганистане. Из Кабула уже отправились два самолета в Мазари-Шариф и Кандагар.