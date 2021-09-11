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Лаврова возмутили нападки НАТО на экс-правительство Афганистана из-за событий в стране

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 17:24
Политика
Лаврова возмутили нападки НАТО на экс-правительство Афганистана из-за событий в стране
flickr.com  /  МИД России

Москва, 11 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал перекладыванием с больной головы на здоровую обвинения НАТО в адрес экс-правительства Афганистана.

По мнению Альянса, бывшее руководство государства якобы несет ответственность за переворот в стране и последовавшую ситуацию. Лаврова возмутили нападки НАТО на экс-правительство Афганистана из-за событий в стране.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал захват власти боевиками в Афганистане. По его словам, это стало возможно после падения правительства страны. Генсекретарь выступил с заявлением перед журналистами. Однако когда представители прессы поинтересовались у Столтенберга, мог ли вывод американского контингента ускорить процесс, руководитель НАТО предпочел уклониться от ответа.

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