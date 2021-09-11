Столтенберг обратился к странам Евросоюза с просьбой не создавать конкурента НАТО

Брюссель, 11 сентября. Страны Евросоюза не должны формировать силы быстрого реагирования, которые создадут конкуренцию НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

К теме о создании армии Евросоюза решили вернуться после произошедших событий в Афганистане. По словам Столтенберга, НАТО уже долгое время призывает европейских партнеров увеличить финансирование военной сферы.

«Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию», — отметил он.

Инициативы создания сил быстрого реагирования должны быть вписаны в «более широкие усилия по укреплению Альянса», полагает Столтенберг. По его мнению, Европа и Северная Америка должны объединиться для «противостояния» Китаю и России.

Ранее Йенс Столтенберг обратился к Москве и Пекину с просьбой решить в Афганистане проблемы, оставшиеся после ухода войск НАТО. По его словам, силы Альянса извлекут уроки из афганского провала, а Россия, Китай и страны Запада будут работать над нераспространением терроризма, передает «Царьград».