Марокканский король поручил новому премьер-министру сформировать правительство

Рабат, 11 сентября. Король Мухаммад VI поручил генеральному секретарю движения «Национальное объединение независимых» (НОН) Азизу Аханнушу сформировать новое правительство страны.

Парламентские выборы в североафриканском государстве состоялись в среду, 8 сентября. Победу одержала партия, возглавляемая Аханнушем. Она получила 102 места в законодательном органе власти.

Накануне Мухаммад VI встретился с лидером НОН. Монарх назначил его главой правительства и поручил сформировать кабмин.

«Это соответствует требованиям Конституции и основано на результатах парламентских выборов 8 сентября 2021 года», — сообщается в заявлении королевского двора.

Азиз Аханнуш — марокканский миллиардер, владеющий холдинговой компанией Akwa. С 2017 года он занимал пост министра сельского хозяйства и рыболовства.

Прошедшие в североафриканском королевстве выборы запомнятся сокрушительным поражением правящей Партии справедливости и развития. Умеренным исламистам удалось получить только 13 из 396 мест в парламенте.