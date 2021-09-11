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Фильм «Русалочка» с темнокожей актрисой Холли Бэйли выйдет в мае 2023 года

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 17:11
Общество
Фильм «Русалочка» с темнокожей актрисой Холли Бэйли выйдет в мае 2023 года
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 11 сентября. Съемки фильма «Русалочка» с американской темнокожей актрисой Холли Бэйли в главной роли были завершены в июле этого года.

Кинолента была передана в работу монтажерам, однако на большом экране поклонники мультфильма его экранизацию увидят еще нескоро. Премьера картины студией Disney запланирована на конец мая 2023 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Юная актриса и R&B-певица Холли Бейли исполнила в фильме главную роль Русалочки. Многие поклонники сказки про обитательницу подводного мира были шокированы, узнав о планах кинокомпании взять на роль девушку с темной кожей. Однако позже споры о назначении поутихли, и теперь зрители ждут выхода очередной экранизации о принцессе Disney.

В фильме приняли участие Хавьер Бардем, Аквафина, Джейкоб Трембле, Иона Хауэр-Кинг и Мелисса Маккарти. Работа над картиной осложнялась пандемией коронавируса, из-за чего принималось решение приостановить съемки.

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disney русалочка холли бейли
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