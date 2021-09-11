В ГИБДД предупредили водителей о предстоящем массовом рейде на дорогах России

Москва, 11 сентября. Сотрудники ГИБДД проведут масштабный рейд во многих российских регионах. Инспекторы намерены останавливать как можно больше машин.

Согласно сообщению, опубликованного на сайте инспекции, сотрудники будут выявлять нетрезвых водителей. Они также предупредили о последствиях, которые могут возникнуть при нарушении закона.

«Помните, что нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей», — объяснили в ведомстве.

Также в ходе рейдов сотрудники ГИБДД будут пресекать и другие нарушения. В ведомстве подчеркнули, что главная цель «сплошных проверок» — профилактика ДТП, а также снижение тяжести их последствий.

Юрист Соловьев ранее рассказал водителям об активизации скрытых патрулирований ГИБДД. Так, российское законодательство предоставляет дорожным полицейским целый ряд полномочий и прав.