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EurAsian Times: Израиль разрабатывает новую систему ПРО против российского гиперзвука
Армия
EurAsian Times: Израиль разрабатывает новую систему ПРО против российского гиперзвука
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Нью-Дели, 11 сентября. Израильские и американские специалисты приступили к совместной работе над новой системой противоракетной обороны, которая могла бы перехватывать российские гиперзвуковые ракеты.

В публикации индийского издания EurAsian Times говорится, что США и Израиль приступили к разработкам еще в феврале текущего года. При этом отмечается, что достичь определенных успехов им удалось лишь сейчас. Журналисты сообщают, что в ближайшее время инженеры продемонстрируют первый прототип нового противоракетного комплекса.

Авторы статьи пишут, что в настоящее время Израиль имеет на вооружении достаточно эффективные боевые системы ПРО собственного производства — «Железный купол» и «Железный луч». Эксперты не исключают, что именно израильские специалисты могут стать первыми, кто создаст противоракету, способную перехватывать гиперзвуковые боеприпасы.

Обозреватели указывают, что новая израильская система, получившая название Arrow-4, позиционируется как оружие, способное бороться с передовыми российскими ракетами, однако в то же время она обладает существенными недостатками. Дело в том, что за один раз комплекс может уничтожить только один гиперзвуковой боеприпас. Эксперты отмечают, что все российское стратегическое гиперзвуковое вооружение оснащено несколькими боевыми маневрирующими блоками, поэтому вероятность их перехвата комплексом Arrow-4 сводится к минимуму.

Ранее сообщалось, что США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для своих новых гиперзвуковых ракет. Однако специалисты говорят, что у американцев крайне низкие шансы добиться успехов в данной сфере, передает «Царьград».

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