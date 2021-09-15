Победитель конкурса «Лидеры России» Вартанян: Наша задача, чтобы врач не боялся пациента с ВИЧ

Ростовчанин победил в конкурсе «Лидеры России». Это далеко не первая победа представителей города в треке «Здравоохранение». На этот раз призером флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал главный врач городской поликлиники №1 Ростова-на-Дону Наири Варданян.

Наири известен в родном городе не только как врач и управленец в области здравоохранения, но и как общественный деятель. О пути к успеху и многом другом Наири Варданян рассказал корреспонденту ФАН во время беседы.

— Наири, насколько известно, в проекте «Лидеры России» вы участвовали не первый раз, можете рассказать об этом?

— Да, так и есть. В прошлом я уже принимал участие в специализации «Здравоохранение» и стал финалистом, а также победителем в задании «Сердце Лидера» за лучшие социальные проекты. На этом решил не останавливаться, и поэтому принял участие в этом году.

Конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», и с 2020 года было принято решение выделить специализации. На протяжении практически двух сезонов конкурса об этом неоднократно упоминалось на различных площадках. Благодаря поддержке Минздрава и президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля в том году впервые был дан старт, благодаря чему управленцы смогли участвовать в своих специализациях. Хочу отметить, что появление узконаправленной специализации позволило молодым специалистам со всех точек России встретиться в большом нетворкинге и узнать, каким образом реализуются национальные проекты в различных точках России. Плюс это позволило обменяться опытом, знаниями и завести определенные знакомства в своей сфере. Все это, безусловно, со временем даст свои плоды.

из личного архива Наири Варданяна / Неизвестен

— Можете подробнее рассказать о социальном проекте прошлого года?

— Проект «Лидеры против ВИЧ» — семинар-тренинг для врачей по обучению вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и отношения к ВИЧ-позитивным пациентам. В рамках тренинга было проведено десять профилактических акций и пять семинаров. Цель проекта — снизить заболеваемость ВИЧ и остановить эпидемию. Знания, полученные врачами первичного звена, помогут улучшить оказание медицинской помощи ВИЧ-позитивным пациентам, повысить выявляемость данного заболевания и тем самым остановить распространение ВИЧ-инфекции в России. Мы реализовывали этот проект два года, и он был оценен как один из лучших социальных проектов конкурса в прошлом году.

— Насколько я знаю, вы неоднократно выступали инициатором тестирования населения на открытых площадках Ростова-на-Дону во время общегородских мероприятий, это входило в проект?

— Да. Одним из наиболее важных компонентов проекта было тестирование населения на ВИЧ, а также привлечение медицинского сообщества, но не к процессу тестирования, а к общению с пациентами, как с обычными людьми. Наша задача сделать так, чтобы врач на приеме не боялся пациента с ВИЧ-инфекцией и чтобы он относился к нему, как к обычному пациенту. Это достигается не только беседами, но и определенными практиками, которые мы во время семинаров с врачами также проводили.

— В этом году вы стали победителем основного трека. Что дал вам конкурс?

— Конкурс — это в первую очередь люди. Профессионалы в сфере организации здравоохранения со всей России помогают за короткий срок не только дать оценку своим знаниям и компетенциям, но и обменяться опытом.

— Что бы вы хотели пожелать молодым специалистам, которые хотят принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»?

— Я несколько лет участвовал в конкурсе, и всем, кто хочет в нем принимать участие, нужно набраться сил и терпения и ни в коем случае не сворачивать с пути, чтобы стать очередным победителем конкурса «Лидеры России»!

из личного архива Наири Варданяна / Неизвестен

В этом году Ростовская область вошла в топ-5 регионов по числу финалистов трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России», где приняли участие семь медицинских работников с Дона.

Конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 программ.