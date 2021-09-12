Ростовчане отметили 272-летие донской столицы

Ростов-на-Дону, 12 сентября. Накануне донская столица отметила свое 272-летие. В этот день десятки разнообразных мероприятий прошли в городе, но самыми запоминающимися стали праздничный концерт, конкурс «Ростовская красавица» и водно-световое шоу на реке Дон.

Народные гуляния в городе начались с обеда, когда символическим залпом пушки открылся Первый фестиваль купечества. Посетители увидели жизнь ростовчан в чеховскую эпоху, приобщились к традициям чаепития, посетили «Квартал мастеров» и побывали на «Ростовском базаре». В городском саду, он же парк им. М. Горького, выступал оркестр русских народных инструментов «Дон».

instagram.com / @logvinenko_rnd

Но самый настоящий праздник развернулся в парке Левобережный. С днем рождения любимый город со сцены поздравили джаз-оркестр Кима Назаретова, пианист Георгий Личели и государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков.

Самой красивой ростовчанкой стала Анна Рыбалко, а водно-световое шоу флайбордистов и праздничный фейерверк стали кульминацией вечера.

instagram.com / @logvinenko_rnd

Ранее ФАН сообщал, что в городской администрации Ростова говорили об отмене всех массовых мероприятий, посвящённых очередной годовщине, празднование которой было намечено на 11 сентября.