Расширение дороги в Ростове-на-Дону обернется изъятием земельных участков у 136 семей

Ростов-на-дону, 12 сентября. Расширение автодороги на улице Вавилова в донской столице обернется изъятием земельных участков. В настоящее время, по сообщению главы городской администрации Алексея Логвиненко, проект будет реализован, несмотря на то, что далеко не все люди готовы переехать с привычных мест.

Для реализации проекта мэрии Ростова необходимо расселить 136 семей. В городской администрации отмечают, что ситуация непростая, но проект уже прошел государственную экспертизу, начались мероприятия по выкупу земельных участков.

Ранее ФАН сообщал, что на выкуп прилегающих земель мэрия Ростова готова потратить 1 млрд рублей. Сам проект расширения автодороги обойдется в 4 млрд. Деньги собственники земель получат только в 2022 году, а тем, кто не согласится, предстоит долгое сутяжничество.