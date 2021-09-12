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Сочинского дебошира отправили в психдиспансер
Происшествия
Сочинского дебошира отправили в психдиспансер
Федеральное агентство новостей  / 

Краснодар, 12 сентября. Накануне вечером в Сочи на улице Загородная №9 в микрорайоне Мамайка Центрального района города, неизвестный мужчина облил себя бензином, взял гранату и заперся в помещении. 

По сообщению Telegram-канала «ЧП Сочи», очевидцы инцидента сообщили в полицию, после чего злоумышленник был задержан. В сообщении говорилось и том, что перед тем как запереться с гранатой, мужчина перекрыл в соседнем доме свет и газ.

В пресс-службе УВД по городу Сочи данную информацию опровергли и пояснили, что после поступившего звонка в дежурную часть, о том, что по улице Загородной удерживают заложников, на место выехали несколько экипажей полиции. По прибытии было установлено, что информация от звонивших не соответствует действительности. В процессе разбирательств сотрудники полиции вызвали скорую помощь для транспортировки дебошира в отделение, а если потребуется, то и в психоневрологический диспансер. 

Также в полиции уточнили, что мужчина сам заперся в доме и позвонил в полицию, ничего бензином он не обливал и гранаты при себе не имел, заложников не было.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте в красноярской ветеринарной клинике, расположенной в «Северном» микрорайоне. Вооруженный топором мужчина ворвался в помещение и разбил телевизор. После чего стал бить по стойке администратора, угрожая расправой директору клиники. По предварительной информации, злоумышленником оказался клиент ветклиники, который таким образом решил выразить недовольство оказанной ранее услугой.

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