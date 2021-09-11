Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 18:00
17:59
Происшествия
Девятилетняя школьница получила смертельную травму на детской площадке в Якутии
17:58
Армия
«Невские Новости» опубликовали видео сражения за побережье Балтийского моря на учениях «Запад-2021»
17:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина представила публике возлюбленную сына
17:55
Спорт
Волейболистам сборной Украины заплатят крупную премию за победу над Россией на ЧЕ
17:53
Армия
Адмирал ВМС США Ставридис назвал возможные причины гибели западного мира к 2034 году
17:52
Экономика
Угрозу Парижскому соглашению по климату нашли в подорожании солнечных панелей
17:51
Политика
Кулеба подтвердил, что Украину «держат на крючке» вступления в Евросоюз
17:50
Общество
В Свердловской области наградят мужчину, спасшего тонущего ребенка
17:48
Происшествия
Правоохранители разыскивают причастного к убийству подростка в Северодвинске
17:43
Общество
Молодой лес из 10 тысяч сосен появился в Мордовии
Все новости

Сборная России по футболу обыграла команду звезд в финале Кубка Легенд
Спорт
Сборная России по футболу обыграла команду звезд в финале Кубка Легенд
fctosno.ru  /  Пресс-служба ФК «Тосно»

Москва, 11 сентября. Российская сборная одержала победу над командой звезд и стала победителем завершившегося в столичном ДС «Мегаспорт» Кубка Легенд.

Сборная России по футболу со счетом 13:8 обыграла команду звезд в финальном матче Кубка Легенд имени Константина Еременко. Пять мячей в этой игре забил экс-форвард петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Павел Погребняк, который стал лучшим бомбардиром турнира.

Третье место заняла сборная Испании, обыгравшая в матче за третье место турецкую национальную команду. Кубок Легенд проводится в Москве с 2009 года. Сборная России в 12-й раз выиграла турнир ветеранов мирового футбола.

Ранее помощник Валерия Карпина Виктор Онопко стал участником массовой потасовки на Кубке Легенд. Инцидент произошел во время игры группового этапа с Турцией.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Сборная России по футболу обыграла команду звезд в финале Кубка Легенд
футбол россия спорт финал кубок легенд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru