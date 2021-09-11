Сборная России по футболу обыграла команду звезд в финале Кубка Легенд

Москва, 11 сентября. Российская сборная одержала победу над командой звезд и стала победителем завершившегося в столичном ДС «Мегаспорт» Кубка Легенд.

Сборная России по футболу со счетом 13:8 обыграла команду звезд в финальном матче Кубка Легенд имени Константина Еременко. Пять мячей в этой игре забил экс-форвард петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Павел Погребняк, который стал лучшим бомбардиром турнира.

Третье место заняла сборная Испании, обыгравшая в матче за третье место турецкую национальную команду. Кубок Легенд проводится в Москве с 2009 года. Сборная России в 12-й раз выиграла турнир ветеранов мирового футбола.

Ранее помощник Валерия Карпина Виктор Онопко стал участником массовой потасовки на Кубке Легенд. Инцидент произошел во время игры группового этапа с Турцией.