Пришел, разрушил, победил: как США изменили Ближний Восток за 20 лет после теракта 9/11

После терактов 11 сентября 2001 года президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший объявил тотальную войну всему международному терроризму, дав начало обширной американской военной экспансии на Ближний Восток.

Военный эксперт и коммерческий директор информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с международной редакцией ФАН подвел итоги 20-летней кампании Штатов в ближневосточном регионе, а также объяснил, почему после антитеррористической войны количество радикалов в нашем мире лишь увеличилось.

Ради великого блага

Алексей Леонков отмечает, что все последовавшие за атаками 11 сентября новые войны, развязанные США либо при их содействии, объяснялись борьбой с общим злом. Вашингтон объявил терроризм международным, утверждая, что во многих странах мира находятся террористические ячейки, с которыми необходимо бороться. Тем самым создавались повод и моральное оправдание для последующих действий.

Сперва произошло вторжение в Афганистан, так как спецслужбы США заявили о том, что теракты организовало базирующееся в этой стране террористическое движение «Аль-Каида»1 (запрещено в РФ), которое в то время возглавлял Усама бен Ладен. Иронично, что ранее ЦРУ поддерживали этого человека в борьбе против контингента советских войск в республике.

4. Soon the CIA reeling from the attack began to build up a picture of the 9/11 attackers. Suspicion fell on al-Qaeda led by Osama Bin Laden, a veteran of the anti-Soviet war and celebrated for using his wealth to help the Afghan Mujahideen fighting against the USSR. pic.twitter.com/B4mcCCJnsJ — Tam Hussein (@tamhussein) September 11, 2021

Вскоре после этого пал Ирак, несмотря на то, что его руководитель Саддам Хусейн пошел на все уступки и требования Запада. Однако его все равно обвинили в терроризме, изготовлении оружия массового поражения в промышленных масштабах.

Затем пришла очередь Ливии и Сирии. Собеседник констатировал, что на территории Сирийской Арабской Республики применяются проамериканские силы, сформированные в том числе из иракских офицеров, которые прошли пытки в тюрьме Гуантанамо, где им сломали волю и заставили работать в интересах США. В настоящий момент эти силы не только противостоят официальному Дамаску, но и под прикрытием Соединенных Штатов занимаются незаконными добычей и вывозом сирийских ресурсов, прежде всего — нефти.

«После войны в Ираке и после того, что произошло в Сирии, американцы получили доступ к дешевой нефти. Она легализовывалась на рынке под видом турецкой или еще какой-нибудь, но из первоисточника она поступала по бросовым ценам, которая могла колебаться в пределах от восьми до десяти долларов за баррель, что значительно ниже рыночной стоимости. Вся она везлась на территорию Соединенных Штатов и запасалась в хранилищах», — сообщил Леонков.

Таким образом, объявив о войне с терроризмом, Вашингтон создал формальное обоснование для действий в любом неугодном ближневосточном государстве, неспособном оказать военное сопротивление США. Для обоснования вторжения достаточно было лишь объявить действующий режим в оказании содействия террористам, при этом не заботясь о предоставлении веских доказательств.

Colin Powell lying to UN about Iraqi WMD to justify Iraq invasion. pic.twitter.com/d54iwbjbov — John Mulligan (@JVMulliganII) September 11, 2021

Так, известна знаменитая история с созданием повода для вторжения в Ирак: в феврале 2003 года в СБ ООН госсек США Колин Пауэлл демонстрировал пробирку с белым веществом, утверждая, что это образец оружия массового поражения, производимого Саддамом Хусейном в промышленных масштабах. Позже, после крушения иракского государства, не было найдено никаких следов создания химического или бактериологического оружия.

«Забрызгать» всех

Эксперт с сожалением заключает, что вторжение США на Ближний Восток и в Северную Африку не привело к искоренению международного терроризма. Союзная Европа, которая в рамках блока НАТО принимала участие в военных кампаниях Вашингтона, до 2001 года практически не знала, что такое теракты и массовая гибель людей. Сейчас же она столкнулась с этим явно.

«Получилось так, что американцы кинули большой камень в большую лужу грязи международного терроризма, расплескав ее и задев очень многие страны. Можно сказать, что в результате деятельности США международный терроризм стал терзать весь мир», — сказал собеседник ФАН.

Благопристойные заявления американцев о стремлении к борьбе против радикальных движений вскоре перебились сведениями, в соответствии с которыми за разномастными боевиками встали военные инструкторы, имеющие американскую или европейскую государственную принадлежность.

«Дело в том, что терроризм можно использовать для слома нормального и устойчивого государства, например — Ливии. Кому мешал Муаммар Каддафи? Он пытался со всеми сотрудничать и дружить. Однако он был свергнут, и за его свержением стояли силы, заинтересованные в ливийской нефти», — напомнил Леонков.

@VidalGla @ceibonacional NO SE XQ CRISTINA ME RECUERDA A ESTE MUCHACHO Y SU RÉGIMEN...MOAMAR KADAFI... pic.twitter.com/JUU6mFrpJq — #CayendoAlAbismo (@rolandorivas3) June 21, 2014

Аналогичные события едва не произошли и в других странах региона. Однако в том же Египте, считает собеседник, Штаты не сумели договориться с военными — в отличие от Ирака, где генералы за крупные ссуды и обещания роскошной жизни фактически сдали государство. Это стало одной из главных причин победы США в Иракской войне 2003-2011 годов.

«После «демократизации» ближневосточные страны оказались в экономическом упадке, в них произошла гуманитарная катастрофа, образовалось большое количество беженцев, часть которых вошла в террористические отряды, позже влившиеся в масштабное движение под названием «Исламское государство»1 (запрещено в РФ)», — отметил Леонков.

Из вышесказанного следует вывод, что вторжение США на Ближний Восток привело лишь к распространению радикальных группировок по всему миру, и в настоящий момент радикально-исламистская террористическая опасность распространяется на регионы, где данного явления не наблюдалось до 2001 года.

Большая глупость или осознанные шаги?

Счетная палата Конгресса заявляла о том, что Вашингтон за последние 20 лет потратил на авантюры в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии свыше семи триллионов долларов. Из них отследить можно четыре: это те деньги, которые ушли на боевые действия, на снабжение, на помощь местному населению и т.д. Оставшиеся средства исчезли в неизвестном направлении, сообщает эксперт.

Saturday from 7-9 PM, Intelligence Squared US - Based on the BBC oxford style debate program. The administration is calling for some $4.5 trillion in increased government spending. As Washington takes up this plan, we ask: Should Congress spend trillions to “Build Back Better”? pic.twitter.com/lVb0AA10jH — KFCF Radio - listener supported for 46 years. (@KFCF881fm) September 4, 2021

На войне обогатились многие высшие государственные чины, однако по понятным причинам это не станет предметом разбирательств, также как и преступления, которые совершали американцы в вышеупомянутых странах. В результате объявленной «тотальной войны» в мире не только террористов стало больше, но и других проблем, среди которых — рост наркотрафика, незаконный оборот оружия. За этими процессами прослеживаются определенные интересы.

«К примеру, были международные расследования, установившие, что у террористов оружие появлялось интересным способом: оно числилось за каким-нибудь американским воинским подразделением, но почему-то доставлялось не им по адресу, а попадало в руки террористов. Понятное дело, что поставки вооружений — это прежде всего интересы военно-промышленного комплекса США. Если это оружие попадает к террористам, то американские военнослужащие остаются без него, и в результате приходится заказывать еще больше вооружений. То есть это, фактически, двойной контракт», — рассказал Леонков.

What The Quran, only says you can't use drugs. But selling drugs too Infidels .. https://t.co/u36OWgY4oz — Daniel Trammell (@DanielTrammel18) September 3, 2021

Американцы солидно заработали на войне с терроризмом, при этом получив почти безграничную власть по всему миру. Их экономика при этом не пострадала никоим образом на счет военных заказов и притока дешевой нефти. В то же время в Европе, например, за 20 лет случились несколько кризисов, помимо прочих причин спровоцированных притоком беженцев, которых пришлось обустраивать в ущерб собственному населению.

«То есть европейские армии воюют по всему миру вместе в США и не получают от этого никакой выгоды, а демократия, за которую они боролись в дальних странах против терроризма, не состоялась. <…> В настоящий момент с этих территорий в Европу проникают беженцы, которые далеки от демократических идеалов и которые очень легко в руках умелых рекрутеров превращаются в орудие мирового терроризма», — заключает собеседник.

Соединенные Штаты оказались единственными победителями на Ближнем Востоке. Сейчас они отступают из данного региона за неимением сил для продолжения присутствия, однако за 20 лет Вашингтон нанес и без того серьезный ущерб интересам своих экономических и геополитических противников. Дестабилизация Ближнего Востока и Северной Африки доставила и продолжает доставлять массу проблем Европе, России, Китаю, Ирану, не говоря о населении самих попавших под удар стран.

Возникшие сложнейшие кризисные явления потребуют для своей ликвидации многих лет совместной международной работы с отвлечением части ресурсов тех стран, которым предстоит существовать рядом с «пост-американским» Ближним Востоком.

1 Организация запрещена на территории РФ.