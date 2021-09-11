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Экс-посол США в Киеве пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 17:03
Политика
Экс-посол США в Киеве пригрозил России санкциями в случае присоединения Украины
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 сентября. США наложат очень серьезные санкции на Россию в случае присоединения Украины. Об этом заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

Дипломат пригрозил Москве ограничительными мерами. По его словам, «российская агрессия» якобы представляет угрозу для Украины.

«Ее нельзя игнорировать», — подчеркнул экс-посол в эфире украинского телеканала.

Хербст добавил, что санкции могут «разрушить» российскую экономику. Бывший посол убежден в большом количестве жертв с обеих сторон в случае войны.

Россия неоднократно подчеркивала, что не имеет агрессивных намерений в отношении какой-либо страны. Однако беспрецедентная активность НАТО наблюдается у российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не представляет угрозы, но не проигнорирует опасные для ее интересов действия.

МИД Украины ранее выразил беспокойство в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2021». Глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал следить за маневрами.

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