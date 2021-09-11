Нелегальное обогащение: субсидиями на зерно Алжир поддержал пищевого монополиста

Министерство финансов и национальная жандармерия Алжира выявили систематический план уничтожения государственных компаний, компетентных в области пищевой промышленности и переработки зерна.

Стало известно о предоставлении франшизы желающим быстро обогатиться частным предприятиям и о выделении большого количества субсидируемой пшеницы, которую перепродают на черном рынке. С полученной информацией разберется суд, поскольку из-за происходящего местные жители покупают, например, макаронные изделия в три раза дороже реальной цены.

Являющееся основным импортером Алжирское бюро по зерновым (OAIC) в рамках управления рынком прибегло к регулированию квот, которые предоставляются в пищевой промышленности и переработке. Национальная компания Amor Benamor получила наибольшую поддержку в 350 тонн твердой пшеницы, когда другим выделили лишь 255.

Так, организация, специализирующаяся на производстве макаронных изделий и кускуса, не только пользовалась привилегиями, но и импортировала зарубежные злаки. Совокупно это затрудняло контроль незаконного оборота субсидируемой государством пшеницы, поскольку объемы смешивались.

Страна поддержала монополиста

Национальное агентство инвестиционного развития (ANDI) приняло в пользу Amor Benamor 44 решения, которые поощряли инвестиции и создание 190 рабочих мест. Компании разрешили воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, а также по очень низкой цене закупить необходимое для производства оборудование.

Примечательно, что полученные ANDI привилегии организация передала дочернему Консервному заводу (CAB), который даже не трудоустроил новых граждан. Кроме того, осуществляющая внешние операции Amor Benamor нарушила таможенное законодательство, поскольку экспортировала товар дружественной CFG SPA в Швейцарии. В свою очередь, компания на фоне отсутствия большого количества покупателей-алжирцев в республике сбывала полученную продукцию в Европу.

Макароны и кускус продавали по завышенной цене из французских портов, в частности через гавани городов Марсель и Руан. При этом Мальта в обмен на инвестиции предоставила гражданство одному из членов семьи владельцев Amor Benamor, что открыло новые финансовые преимущества.

Параллельно министерство финансов и жандармерия Алжира обнаружили, что другие организации агропродовольственной группы использовали преступный метод денежных переводов. Они приобретали канадскую твердую пшеницу, доставляемую из порта Ванкувера французской компанией CAM Négoce, которая выводила средства через не обменивающийся информацией с иностранными властями швейцарский банк Banque Cantonale Vaudoise (BCV).

Получается, что Amor Benamor нарушила применяемый к деловым валютным операциям закон, который запрещает предпринимателям иметь финансовые активы или недвижимость за границей, если основная деятельность ведется на национальной территории. Принимающая алжирские инвестиции сторона должна иметь прозрачную налоговую систему, чего нет, например, в Швейцарии, где отсутствует обмен данными об отмывании денег.

ثبتت رؤية الهلال وتأكد حلول يوم غد شهر رمضان الكريم، شهر التوبة والغفران.

مطاحن #عمر_بن_عمر تتمنى للشعب الجزائري #رمضان_مبارك. pic.twitter.com/jnmAAJ2mtp — Amor Benamor (@GroupeBenamor) April 12, 2021

Фиктивные компании, созданные на местный динар

Для расследования отмывания денег, чтобы узнать о возможных мошеннических действиях Amor Benamor, жандармерия обратилась в отдел обработки финансовой информации (CTRF), который борется с незаконным выводом средств. Привлекли и конфиденциальные отчеты, предоставленные департаментом налогообложения и таможни.

Оказалось, что экспорт в Швейцарию не имел никаких оснований, поскольку CFG SPA — фиктивная компания. Преступная модель отмывания денег с точки зрения импорта работала за счет локализации банковских операций в странах, которые не обмениваются информацией в контексте судебных расследований.

Amor Benamor полагалась на людей, осведомленных о юридических лазейках, чтобы узаконить подозрительные транзакции, уклониться от уплаты обязательных взносов и создать подставные организации. Согласно данным исследовательской группы жандармерии Алжира, бесчисленные привилегии, предоставленные Национальным агентством инвестиционного развития, освободили компанию от налога на прибыль и позволили «легально» заработать миллиарды динаров.