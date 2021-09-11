Стрелявшего в полицейского мужчину арестовали в Забайкальском крае

Чита, 11 сентября. СК предъявил обвинение 38-летнему гражданину, который стрелял в сотрудника полиции. В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

По версии следствия, инцидент произошел 9 сентября 2021 года в поселке Смоленка Читинского района. Мужчина выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в правоохранителя, который находился за рулем служебного автомобиля «Газель». В результате пострадавший получил ранение руки и был доставлен в больницу.

При задержании злоумышленник признал свою вину. Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.