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Стрелявшего в полицейского мужчину арестовали в Забайкальском крае
Происшествия
Стрелявшего в полицейского мужчину арестовали в Забайкальском крае
pixabay.com  /  Ichigo121212

Чита, 11 сентября. СК предъявил обвинение 38-летнему гражданину, который стрелял в сотрудника полиции. В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

По версии следствия, инцидент произошел 9 сентября 2021 года в поселке Смоленка Читинского района. Мужчина выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в правоохранителя, который находился за рулем служебного автомобиля «Газель». В результате пострадавший получил ранение руки и был доставлен в больницу.

При задержании злоумышленник признал свою вину. Следователи назначили проведение необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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стрелок полицейский забайкальский край
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