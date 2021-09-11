Президент Эстонии заявила о дистанции в «несколько световых лет» между Украиной и ЕС

Киев, 11 сентября. Украину от вступления в Евросоюз отделяет «нескольких световых лет», уверена президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она заявила о значительной дистанции между Киевом и Брюсселем. Украина еще длительное время не сможет выполнить условия, которые необходимы для вступления в ЕС, отметила политик. Президент выступила на форуме в Киеве.

«К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению (необходимых для вступления. — Прим. ФАН) Копенгагенских критериев», — подчеркнула Кальюлайд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева к вступлению в НАТО. Альянс нуждается в стране, а без нее Евросоюз будет «немного ослабляться», добавил глава государства.